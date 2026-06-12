人気アニメ『プリキュア』シリーズの最新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のLINEスタンプが発売された。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプとなっている。【画像】そのキャラあるの！？センス抜群な絵柄『たんプリ』LINEスタンプまだ登場していないキュアエクレールや、アイスを食べる森亜るるかなどの絵柄が用意されており、ネット上では「たんプリのLINEスタンプ、アゲのチョベリグ、チョベリバ