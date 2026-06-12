カンボジアで特殊詐欺の電話をかける「かけ子」にしようと知人の男性を勧誘したとして、リクルーターとみられる男が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、自称自営業の稲田充希容疑者（24）です。稲田容疑者は去年12月上旬、秘匿性の高いアプリを使い、千葉県の知人男性に対し「月に100万円稼げる」「仕事で行くのはカンボジア」などと勧誘した疑いがもたれています。警察によりますと、知人男性は去年12月下旬