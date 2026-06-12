9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとユーキが12日、都内で行われた『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』記者発表会に登壇。共に登壇した若槻千夏が【写真】メロいの擬人化！シチズンポーズを披露するリョウガ＆ユーキ「リョウガとユーキが伸ばしていくべき魅力」を問われた若槻。若槻が南海キャンディーズ・山里亮太と番組共演した際、“絡んでいて面白い芸能人、バラエティーでやりや