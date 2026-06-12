フィリピンのテオドロ国防相（ゲッティ＝共同）【マニラ共同】フィリピンのテオドロ国防相は12日の声明で、中国本土や香港、マカオへの自身の渡航を禁止する制裁を科すとした中国外務省の11日の発表を批判した。制裁は「真実を語り彼らのうそに反論する者に対する行為」だとし、国防相として「義務を果たしていく」と訴えた。フィリピンと中国は南シナ海の領有権を巡り対立している。フィリピン外務省も11日付の声明で、制裁は