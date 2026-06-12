中道改革連合の小川淳也代表中道改革連合の小川淳也代表は12日の記者会見で、任期満了に伴う9月の沖縄県知事選を巡り、党として支持に関する機関決定をしないと明らかにした。「玉城デニー知事の陣営が各党に推薦依頼を行わない方針だと聞いている。正式な態度決定の必要性に迫られることはない」と述べた。「玉城氏とは長年一緒に仕事し、極めてシンパシーを感じているが、選挙対応は党内でコンセンサスを得ないといけない」