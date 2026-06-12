サッカー・ワールドカップ北中米大会が11日に開幕し、アメリカ・ニューヨークでは、市民が博物館となっている空母の前でパブリックビューイングを楽しみました。清田大輝記者（NNNニューヨーク）「サッカー・ワールドカップがいよいよ開幕しました。ニューヨークでは巨大な空母の前で、開幕戦のパブリックビューイングが行われています」ニューヨークで11日、サッカー・ワールドカップ北中米大会・開幕戦のパブリックビューイング