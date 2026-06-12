物流業界のドライバー不足や燃料費の高騰などを受け、大手コンビニチェーンで商品の配送を効率化する取り組みが始まりました。「ファミリーマート」では6月9日から東北6県と県内150店舗で、おにぎりやお弁当を配送する「冷蔵便」の便数を3便から2便に減らします。近年のドライバー不足や中東情勢による燃料費高騰が課題となる中、独自の炊飯技術を開発したことで米飯の消費期限を2時間延長。今回の