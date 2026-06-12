友人などと会話をしていると「今このタイミングで、それをする？」という話が飛び出し、場が気まずい空気になってしまうことがあるでしょう。そんな日常の“ちょっと気まずい瞬間”を描いた、漫画家おたみさんの3作品がSNSで注目を集めています。【漫画】『ネックレスを強引に褒めた理由』（全編を読む）1作目『ネックレスを強引に褒めた理由』は、ある日、飲食店で作者と友人が雑談している場面から始まります。友人は突然「ジャ