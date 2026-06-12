ミッドシップマシン！これまでのモーターショーでは、個性あふれるコンセプトカーが数多く披露されてきました。そのなかでも、2012年のジュネーブモーターショーで公開されたインフィニティ「エマージ・イー（以下、エマージe）」は、ひときわ強い存在感を放った一台でした。どのような特徴を備えていたのでしょうか。エマージeは、英国の日産テクニカルセンター・ヨーロッパを中心に開発され、ロータスの協力も得て誕生したモ