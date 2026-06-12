私（ナミエ、40代）は隣県に住む弟（ケイタ、30代）に、親からの援助金額について義妹（ユウ、30代）と揉めていると相談されました。義妹の実家は裕福で、孫の小学校入学などの節目にそれなりの金額を弟夫婦に援助しているようです。義妹は両家の親に同じ金額で援助してほしいそうですが、うちの親はあまり余裕がないので多くは出せません。弟は義妹が納得してくれないことと、親に相談して困らせたくないという思いで板挟みのよう