本格的な雨の季節に備えます。大雨による浸水被害に対応できるよう、岡山市中区の旭川河川敷で、排水ポンプ車などの操作訓練が行われました。 【写真を見る】大雨で旭川が氾濫した想定で訓練排水ポンプ車で放水するまでの手順を確認【岡山】 訓練は、岡山河川事務所が出水期の6月に毎年行っているもので、災害時に初期対応にあたる地元企業からも約30人が参加しました。参加者は、大雨で旭川が氾濫したという想定で、排水ポン