6月11日(木)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」 （※4回放送予定）。【動画】Snow Manの大成功が重圧に…Aぇ! groupが明かす本音映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫するプライベート感たっぷりのバラエティ番組。いよいよ最終回となった#4では、豪華バーベキュ