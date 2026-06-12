香川の玄関口、「サンポート高松」周辺を彩るライトアップの整備が完了し、昨夜（11日）、高松市で点灯式が行われました。 【写真を見る】「サンポート高松」周辺の夜を彩るライトアップ始まる46基の投光器3つの影絵も【香川】 「点灯」点灯式には高松市の大西市長らが出席し、カウントダウンにあわせて街路樹がいっせいにライトアップされました。 市の中心部に魅力的な夜景を広げようという事業の一環で、JR