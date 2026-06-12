仙台管区気象台発表 【画像】東北、全国の今後の天気 ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （６/１３～７/１２） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。 ・前線や湿った空気の影響を受けやすいため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。 ＜向こう１か月の天候＞ ・平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。 ＜向こう1か月の平均気温・降水量・日