山形市の小学校で、選挙について学ぶ出前講座が開かれました。児童たちは実際に模擬投票を行い、選挙をより身近に感じたようです。 【写真を見る】小学校で選挙を学ぶ出前講座「隣の人がどう思っているか気にしないで」夏休みの日数を公約に掲げた模擬選挙で学んだことは（山形市） この講座は、山形市選挙管理委員会が市内の小・中・高の学校を対象に開いているもので、きのうは、金井小学校の６年生の授業で行われました。