山形県内で報告された、いわゆる溶連菌感染症の患者数は１２７人で、前の週より減少しました。しかし村山保健所と置賜保健所管内では警報レベルとなっています。 【写真を見る】県内、溶連菌感染症の患者数127人前の週より減少も、一部保健所管内では警報レベル（山形） 県衛生研究所によりますと、今月７日までの１週間で県内２６の小児科定点医療機関から報告があった溶連菌感染症の患者数は前の週より７人減少し、１２７人