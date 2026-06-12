大村警察署は個人情報が含まれた「道路使用許可申請書」など、4600件あまりの文書を紛失したと発表しました。 紛失したのは、大村警察署が2020年度に受理した ・道路使用許可申請書 ・高齢者講習受講申請書 ・認知機能検査受検申請書 の、あわせて4682件です。 警察によりますと文書には、申請者などの住所や氏名、連絡先が記載されていて、今月3日、保存期間を過ぎた文書を廃棄しようとした際に紛失が判明