小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコンプロ・梅田日陽に、ハイドローを打つためのアドレスのポイントを教えてもらった。【連続写真】両肩をクローズに構え、インから振り下ろす！ ドラコン女子の300yスイング◇◇◇ドラコン競技で飛距離を伸ばすには、ハイドローを打つのが一番です。高弾道で飛び、着地後のランも期待できるため、飛距離を稼ぎやすくなります。ハイド