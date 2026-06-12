25歳以上のアマチュアゴルファーが中国大会への出場権を争うゴルフの県決勝競技が山口市で行われました。山口市の山口レインボーヒルズ泉水原ゴルフクラブで行われた中国ミッドアマチュアゴルフ選手権の県予選決勝競技。予選を通過した157人が、22枠ある出場権を争いました。出場選手の中には、ことし9月に青森県で行われる国民スポーツ大会に出場が決まっている選手もいます。25歳から80歳まで幅広い年代が出場