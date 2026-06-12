北海道苫小牧市の市街地などでクマの目撃が相次いでいることから、道は「ヒグマ注意報」を発表しました。注意報の発表は２０２６年で初めてとなります。「ヒグマ注意報」が発表されたのは、苫小牧市錦岡の一部とはまなす町、うぐいす団地、澄川町５丁目から８丁目、のぞみ町３丁目です。市によりますと、この地域では６月４日から１０日までにクマの目撃が相次いでいて、ハンターによる見回りを強化しているということです。