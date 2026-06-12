＜ダウ選手権初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞難しいオルタネート方式（1つのボールを交互に打つ）で、2バーディ・ボギーなし。この結果は、2人の“らしさ”の融合が導いたもの。初タッグを組んだ古江彩佳と西村優菜のショットメーカーコンビが、首位と1打差の4位タイ発進を決めた。【写真】古江＆西村がハワイで仲良し2ショット！決して飛ばし屋ではないが、ショット力を持ち味とする2人。古江