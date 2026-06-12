追突事故に遭いツアー欠場を余儀なくされた工藤遥加が自身のインスタグラムを更新。事故の経緯と近況を報告。そして「以前よりも強い姿で必ず戻ってきます」と力強い言葉を投稿した。【写真】工藤遥加の投稿に添えられた、力強いショットの写真事故は5月27日、「リゾートトラスト レディス」が開催されるコースへ車で移動中に、赤信号で停車していたところを後続車に追突されたもの。直後に近隣の病院で検査を受けた結果、頸椎捻挫