テーラーメイドから、数量限定ボールのアナウンス。「pixやSTRIPEに続く新たなビジュアルテクノロジーを採用した『TP5/TP5x TOUR PERFORMANCE STRIPE』ボールの6球入りスペシャルパッケージを6月12日より数量限定で発売します」と、同社広報。【画像】『スパイダーツアーX』パターの線に合わせて構えた見た目「New『TP5/TP5x』ボールに採用されているサイドスタンプよりも1.75倍長いサイドスタンプを採用した『TP5/TP5x TOUR PERFO