11日午後6時13分ごろ、新潟県十日町市中条戊の国道252号上で、体長約1.5メートルのクマ1頭が目撃されました。 目撃情報によりますと、クマは国道252号を横切った後、北方向の山へ走り去ったとのことです。 目撃現場の付近には住宅や小学校があることから、十日町署は付近住民らへの注意喚起など、広報および警戒活動を実施しています。