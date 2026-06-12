11日午後7時15分頃、新潟県妙高市大字楡島地内において、体長約50センチメートルのクマ1頭が目撃されました。 クマは国道292号を横切り、西方向へ立ち去ったとのことです。 妙高市役所から通報を受けた妙高警察署によりますと、目撃現場付近には民家があることから、同署は妙高市役所と連携し、付近住民への広報および警戒活動を実施しています。