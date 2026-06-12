11日午後10時20分ごろ、新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽の町道脇にある空き地で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 現場付近には住宅が所在していることから、南魚沼警察署は湯沢町役場と連携し、周辺住民に注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。