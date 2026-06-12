12日午前6時25分ごろ、新潟県妙高市大字大貝地内で、体長約50センチメートルのクマ1頭が目撃されました。 付近住民から妙高警察署に通報があったもので、目撃された場所は民家が点在する地域です。 妙高警察署は妙高市役所と連携し、付近住民への広報および警戒活動を実施しています。