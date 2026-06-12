兵庫県三木市の就労支援事業所に通う人たちが暮らすグループホームで、入居する男性の頭をハンマーで殴ったとして作業員の男が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは住居不詳の作業員・今村充康容疑者（21）です。 警察によりますと、今村容疑者は11日午後9時すぎ、三木市の就労支援事業所に通う人たちが暮らすグループホームで、入居する30代男性の頭部をハンマーで殴っ