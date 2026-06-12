来年4月に国の省エネ基準が引き上げられることでエアコンの値上がりが懸念されている2027年問題。町の電気店では価格帯の低いエアコンの設置依頼が増えているようです。 【松村道子アナウンサー】 「新潟市中央区の電気店。この店では今、エアコンの買い替え相談が増えていて、例年以上の忙しさとなっています」 新潟市中央区で電気店を営む野口昇二さん。 【eプラザのぐち店野口昇二さん】 「きょうはエアコンの交換