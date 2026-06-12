京都府宮津市の観光地・天橋立でまたクマの目撃情報があり、松並木を通行止めにして警察などが捜索しています。 12日午前7時半ごろ、宮津市文珠の天橋立で「観光客から子グマがいると聞いた」と女性から110番通報がありました。 警察などによりますと、天橋立の松並木にある茶屋の近くで外国人観光客が子グマ1頭を目撃し、近くにいた女性が通報したということです。 目撃情報を受け、午前8時20分ごろから天橋立の松並木の府道約