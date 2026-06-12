シュークリーム専門店・ビアードパパが、期間限定商品「チョコミントシュー」の販売エリアを拡大する。15日から新たに7店舗を追加し、全国14店舗で販売を開始する。SNSなどを通じて寄せられた“チョコミン党”からの要望を受けて実現したもので、話題の商品をより多くの地域で楽しめるようになる。【断面写真】ミントクリームがとろぉ…ザクザク×さわやか『チョコミントシュー』「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗で