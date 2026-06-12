元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が妻との壮絶な馴れ初めエピソードを明かし、共演者から驚きの声があがる場面があった。【映像】抜群スタイル CA時代の鄭大世妻・ソヒョンさん6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）が放送された。資産を売る当事者には、2010年のW杯・南アフリカ大会で北朝鮮代