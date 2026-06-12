１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて２８００円超上昇した。米国とイランの戦闘終結への期待から買い注文が優勢となっている。午前の終値は、２２２５円６８銭高の６万６４４２円９５銭だった。トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意が近く署名されると表明し、１１日の米国市場は原油先物価格が下落する一方、主要な三つの株価指数はそろって上昇した。東京市場でもその流