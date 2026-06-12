お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。バラエティー番組の終盤に流れるスタッフロールについて語った。コンビでMCを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に「ウッチャンナンチャン」内村光良が出演した際、「家呑み華大」を「あれ面白い。俺なんか絶対できないから」と絶賛したことを受け、この日の番組冒頭、大吉は「いや〜、ビビっ