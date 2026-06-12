元ニッポン放送のフリーアナウンサー松本秀夫が12日、自身のXを更新。今月2日に亡くなったプロボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが、絶対的世界王者の敗北を予言した解説を回想しながら追悼した。松本は「ガッツ石松さんが亡くなりました」と訃報を伝えると「90年2月11日東京ドームのタイソンvsダグラスの世界戦。ニッポン放送は解説ガッツさん、実況深澤弘アナで生中継」と自身が在籍していた当時の放送