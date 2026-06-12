横浜地方気象台は１２日、大雨や雷、突風に関する気象解説情報を発表した。神奈川県内は１２日昼過ぎから夕方にかけ、雷を伴う激しい雨が降る所があるとして低い土地の浸水や河川の増水に注意を促している。竜巻などの激しい突風やひょうにも注意が必要という。気象台によると、関東甲信地方の上空には氷点下１５度以下の強い寒気が流れ込む見込み。湿った空気や日中の気温上昇の影響も加わり、１２日夜遅くにかけて、大気の状