【その他の画像・動画等を元記事で観る】長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が、第二弾出演アーティストが発表された。第一弾発表に続き、新たなアーティスト・コンテンツの出演が決定し、フェスの全貌が少しずつ明らかになってきた。DAY1となる9月19日(土)には、新たに6組の出演が決定。アニメやゲームの枠を超え、多くのファンに支持される「ウマ娘 プリティーダービー」が、ナガノアニエラフェス