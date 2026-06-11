【その他の画像・動画等を元記事で観る】学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白（ひたかましろ）が、アーティストデビューから約半年となる8月26日に、待望の2ndシングル「Sugar Gravity」をリリースすることが発表された。前作では自身の名前の通り、真っ白なワンピースを纏った凛としたビジュアル、そして表題曲「Area」は力強いサウンドと”白く輝く私を見つけて”とアーティスト活動の始まりを