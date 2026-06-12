Aladdin Xは6月12日、同社の照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X」シリーズの最上位モデル「Aladdin X3 Laser 4K」の予約販売を開始した。照明一体型3in1プロジェクターとして初めて（※同社調べ）4K解像度と3色レーザー光源を搭載したモデルで、価格は249,800円。Aladdin X3 Laser 4K映像性能には、日亜化学工業製「QuaLas RGB」シリーズ2026年最新モデルを採用し、4K解像度と1600 ANSIルーメンの明るさを実現した。前モデル