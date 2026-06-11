【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの青葉つむぎ「Di Di Da Da Di Di Da Da」の配信がスタートした。いつもと違う僕を演じればいつもと違う君と踊れるから。影を纏った大人の色彩に翻弄されるような、ミステリアスな楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-青葉つ