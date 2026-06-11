【その他の画像・動画等を元記事で観る】汐れいらの新曲「Clover」(ヨミ：クローバー)の配信リリース日が、7月11日(土)に決定した。新曲「Clover」は、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ED主題歌として書き下ろした楽曲。「うちの弟どもがすみません」は、コミックス累計300 万部突破のオザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が原作のTVアニメ。母の再婚がきっかけで