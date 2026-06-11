【その他の画像・動画等を元記事で観る】9月11日(金)より全国200館規模で劇場公開される『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編の、本予告映像と最終キービジュアルが解禁。合わせて第2弾ムビチケや主題歌が収録されるサントラの情報も一挙公開された。『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。約11年にわたり紡がれてきた物語が、本作にてついに完結する。本予告映像では、本作の主