【気象庁】関東甲信地方 気象解説情報（落雷・突風・降ひょう） 関東甲信地方では、１２日（金）昼過ぎから夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。 【▶画像を見る】・ 【▶画像を見る】 【▶画像で見る】 また「台風のたまご」が発生する可能性が出てきました。詳しくは、