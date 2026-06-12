福岡市で12日、ドローンなどを使用した水難救助訓練が行われました。 福岡市博多区の博多港中央ふ頭では、レベル3大雨警報が発表される中、成人男性が海に落ちた想定で、博多臨港警察署の警察官16人が参加し、訓練が行われました。 ドローンを飛ばして救助者を発見し、船舶と情報を共有して救助する一連の連絡体制などを確認しました。■訓練「ドローンが要救助者を発見。至急、船舶警ら係の派遣を願