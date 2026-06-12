日本を代表するダンスミュージックレーベル・TREKKIE TRAXより、同レーベルに所属し、神奈川県川崎市出身・東京を拠点に活動するトラックメイカーFellsius（フェルシウス）の最新EP『Fellsius Rhythm Lab Vol.3』が2026年6月12日（金）にリリースされた。「Rhythm Lab」は、Fellsiusの作品性の中でも特にリズムやグルーヴにフォーカスしたシリーズとして展開されており、クラブミュージックの多彩な要素を取り入れながらも、Fellsi