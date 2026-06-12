【新興国通貨】対新興国通貨でもドル安=メキシコペソ 中東情勢をにらんだドル売りに、ドルメキシコペソは17.40を挟んでの推移から17.23近くまでドル安ペソ高となった。その後も17.25ばさみとドル安圏。 対円でもペソ高が進み、リスク選好の新興国通貨買いとなっている。昨日の9.20-23円推移から9.29円前後での推移。 USDMXN 17.2522MXNJPY 9.2899