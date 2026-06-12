秋田朝日放送 秋田県内は上空の寒気の影響で１２日夜にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷などに注意が必要です。 東北地方の上空およそ５５００ｍにマイナス１８℃以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。 秋田県内は積乱雲が発達し雷の発生する所がある見込みです。１２日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、ひょうによる農