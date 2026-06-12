秋田朝日放送 交通捜査や似顔絵作成などの専門的な分野で卓越した技術を持つ秋田県警の警察官９人が新たに「技能指導官」に指定されました。 「秋田県警技能指導官制度」は、警察職員の能力向上と組織力の強化を目的に１９９５年度に導入されました。卓越した専門的技能や知識を持ついわばスペシャリストとして２０２６年度は新たに９人が技能指導官に認定されました。 専門技能は、剣道や捜査用似顔絵作成、交通捜査な