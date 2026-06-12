自分の体形や体重に対する不満を抱えている人は多く、こうした不満を解消しようとダイエットや筋トレに励む人もいます。オーストラリアカトリック大学の心理学講師であるダニエル・タルボット氏らが行った研究では、自分の身長にコンプレックスを抱く人も、それを補おうとしてさまざまな行動に出ることがわかりました。Full article: Compensating for Shortcomings?: Height and Its Behavioral Compensation Strategieshttps://w