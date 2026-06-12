きょう１２日からの金曜ロードショー（後９時）は、７月３日からシリーズ最新作「トイ・ストーリー５」が公開されるのを記念して、同シリーズの過去作品を４週連続で放送。１２日は記念すべき第１作「トイ・ストーリー」（１９９６年）が「ニセものバズがやって来た」、「レックスはお風呂の王様」の短編２本と合わせての登場となる。金ローでは、「ピクサー特集」として２４年７月に放送されて以来、２年ぶりの放送だ。物語の